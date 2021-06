Krass Schule: Alexa und Kim liefern sich einen Bitchfight!

Schulpsychologe Kai glaubt in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ nicht, dass Pepe oder Tom das Auto von Lehrer Klaus demoliert haben. Er will den wahren Täter stellen. Alexa und Kim liefern sich derweil einen Bitchfight, während Vince nicht weiß, ob er seinen Vater sehen will.

Wer hat Klaus‘ Auto demoliert? Alles deutet auf Tom oder Pepe als Täter, aber Schulpsychologe Kai hat einen anderen Verdacht. Gelingt es ihm mit Theas Hilfe, den wahren Delinquenten zu überführen?

Felix und Alexa haben derweil ganz andere Sorgen: Für sie ist es der Horror, als Sitzenbleiber an der EFG auftauchen zu müssen. Dass die beiden sich ausgerechnet in Kims Klasse wiederfinden, gefällt ihnen gar nicht – vor allem, als Kim sich ein paar miese Überraschungen für ihre Konkurrentin Alexa ausdenkt. Doch dann geht eine der beiden zu weit. Und das hat unerwartete Konsequenzen!

Vince leidet unter der Situation

Vince‘ Vater fleht unterdessen seinen Sohn an, dass er wieder zu ihm nach Hause kommen soll. Er verspricht, sich zu ändern. Sonja verweist den Vater von der Schule. Doch Vince leidet unter der Situation und weiß nicht, ob er einem Treffen mit ihm zustimmen soll. Als Carmen, Kai und Dietrich ihm beistehen, hilft das Vince, gleich mehrere Probleme auf einen Schlag anzugehen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in „Krass Schule – Die jungen Lehrer“. Schon gelesen? Krass Schule-Vince: Brutaler Angriff von seinem Vater?