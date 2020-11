Krass Schule: Alexa erpresst Lukas mit einem pikanten Foto!

Alexa erpresst Lukas in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” mit einem pikanten Foto. Leonard ist derweil von ihren Manipulationskünsten fasziniert und will von ihr lernen. Tobi Wegener leitet ein Fitness- und Anti-Stress-Programm an der Schule. Rosa ist schwer verknallt in ihn.

Franziska hat eine Verletzung vom Unfall davongetragen und findet in Dietrich einen wahren Freund, der sich um sie kümmert und sich auf ihre Seite stellt, obwohl Jessi und Anna gegen sie sind. Franziska imponiert Dietrichs Auftreten. Spontan verzeiht Franziska Jessi ihre Attacke gegen sie, was wiederum Dietrich beeindruckt. Entwickelt sich mehr zwischen den einstigen Kontrahenten?

Alexa will Foto von Lukas im Schulchat teilen

Alexa sinnt nach der Pleite mit Lukas im Bett, für die er ihr die Schuld gibt, auf Rache. Sie droht ihm, ein unvorteilhaftes Foto seines besten Stücks im Schulchat zu veröffentlichen. Leonard ist von Alexas Manipulationskünsten fasziniert und will von ihr lernen. Wechselt Leonard tatsächlich die Seiten und fällt Lukas in den Rücken?

Tobias Wegener kommt in die Schule

Tobi Wegener wird ein Fitness- und Anti-Stress-Programm speziell für Jugendliche leiten. Vor allem Rosa ist total verknallt in ihn. Direkt bei den ersten Übungen verliert sie die Balance. Als Rosa hinfällt, macht sich vor allem der Mitschüler Ali über sie lustig. Tobi stellt sich beschützend vor sie. Als es dann fast zum Kuss zwischen Rosa und Tobi kommt, kann Rosa nicht mehr klar denken. Würde Tobi Rosa wirklich küssen?