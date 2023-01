Kotzfrucht: So schmeckt die Dschungelcamp-Frucht!

Die Kotzfrucht kennt seit dem Dschungelcamp wohl jeder. Denn bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kommt diese immer wieder vor. Nach dem Verzehr müssen sich die Kandidaten meist übergeben. Doch ist sie wirklich so eklig und wie schmeckt sie eigentlich?

Der richtige Name der Kotzfrucht ist eigentlich Durian. Das Wort wird von „duri“ abgeleitet und bedeutet „Dorn“ oder „Stachel“. Immer wieder ist es für die Kandidaten im Dschungelcamp eine große Herausforderung, das Obst zu essen – das liegt nicht nur am Geschmack, sondern vor allem an dem Geruch. Dieser kann nämlich tatsächlich einen Brechreiz verursachen – vor allem bei Personen, welche es erstmals mit einer Kotzfrucht zu tun haben.

Wie schmeckt die Kotzfrucht?

Die Kotzfrucht ist in etwa so groß wie unser Kopf und die Fruchtschale ist grünlich-gelb. Sie hat einen süßlichen Geschmack und schmeckt in etwa nach Walnuss und Vanille. Der Geruch verfliegt nur langsam und wird von vielen als sehr unangenehm empfunden. Den Geruch kann man mit faulem Fleisch vergleichen. BÄÄÄH! Aufgrund des starken Geruchs dürfen Durianfrüchte nicht mit in Hotels oder Flugzeuge genommen werden, da man den Gestank nur sehr schwer wieder losbekommt.

Wo kommt die Kotzfrucht her?

Die Heimat der Frucht sind die Malaiische Halbinsel – dazu gehören unter anderem die Inseln Borneo und Sumatra. Die Durianfrüchte werden heute vor allem in den Tropen angebaut – besonders auf dem Indischen Subkontinent, in Indochina und Malesien. Die Durianbäume stehen vor allem in Thailand, Vietnam, auf den Philippinen, in einigen Ländern Afrikas und auch in Queensland in Australien.

Wo kann man die Kotzfrucht kaufen?

In Singapur und Malaysia bekommt man die Kotzfrucht fast überall – vor allem auf den Märkten. In Europa oder auch Deutschland gibt es die Frucht jedoch sehr selten. Einige Asia-Shops haben aber die Dschungelcamp-Frucht auch hier im Angebot. Besonders während einer Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL wird die Kotzfrucht in einigen Shops in Deutschland häufiger angeboten als sonst. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!