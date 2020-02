Kopfschmerzen? Diese Lebensmittel helfen!

Kopfschmerzen sind so mit das Nervigste, was uns unser Körper im Alltag so antut. Denn ein stechender oder drückender Schmerz am Kopf macht es gerade in der Schule oder auf der Arbeit schwer, sich zu konzentrieren.

Man muss aber nicht gleich immer direkt zu einer Schmerztablette greifen – es gibt tatsächlich einige Lebensmittel, welche gegen Kopfschmerzen helfen. Denn die Ernährung spielt dabei immer eine wichtige Rolle, denn der Mangel an bestimmten Mineralien und Vitaminen kann tatsächlich die stechenden Schmerzen im Kopf auslösen.

Diese Lebensmittel helfen gegen Kopfschmerzen