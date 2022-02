Konzert verschoben: Justin Bieber hat Corona!

Erst kürzlich startete die Tournee von Justin Bieber. Doch der Popsänger kann nun erstmal keine Auftritte mehr geben, denn er hat sich mit Corona infiziert und musste sich umgehend in Quarantäne begeben.

Ein Sprecher hat gegenüber dem Klatschportal TMZ verlauten lassen, dass er bisher keine Symptome habe. Unklar ist bisher, wo sich der Sänger mit Corona infiziert hat. Bereits am Samstag berichtete die Crew auf der Instagram-Seite seiner „Justice World Tour“ von positiven Testergebnissen. Der 27-Jährige sei extrem enttäuscht, aber die Gesundheit habe oberste Priorität.

Justin Bieber muss mit seiner Tournee pausieren

Sein Konzert in der T-Mobile Arena in Las Vegas sollte am Sonntag stattfinden und wurde nun auf den Sommer verschoben. Die Shows in Arizona und Los Angeles stehen auf der Kippe, welche eigentlich für diese Woche geplant waren. Auch diese müssen wahrscheinlich verschoben werden. Eigentlich war die Tournee für 2020 angesetzt worden, aber diese musste aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden.

Der Tour-Auftakt war erst am vergangenen Freitag. „Der Tourauftakt in San Diego war ein Riesenerfolg und Justin freut sich darauf, diese spektakuläre Show so bald wie möglich seinen Fans in Las Vegas zu präsentieren", hieß es in einem Statement. Justin Bieber hat sich bisher noch nicht persönlich bei seinen Fans gemeldet. Unklar ist auch, ob seine Ehefrau Haily Bieber an Corona erkrankt ist.