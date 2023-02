Kontaktlinsen-Horror: Parasit frisst Auge von Student (21) auf!

Ein Student aus den USA ist über Nacht mit Kontaktlinsen eingeschlafen – mit bitteren Konsequenzen! Denn ein Parasit hat das Auge des 21-Jährigen regelrecht aufgefressen. Der Student ist auf dem Auge erblindet.

Der 21-Jährige aus Florida hat vor dem Nickerchen seine Kontaktlinsen nicht entfernt. Das wurde ihm zum Verhängnis! Denn in sein Auge nistete sich ein Parasit ein, welcher sein Auge schwer beschädigte. Der fleischfressender Parasit hat sich unter der Kontaktlinse in sein Auge regelrecht eingenistet. Als der Student einen Arzt aufsucht, war es bereits zu spät.

Fleischfressender Parasit nistet sich in Auge ein

„Ich bin mit Kontaktlinsen eingeschlafen und kann jetzt nichts mehr sehen – fleischfressende Parasiten haben mein Auge gefressen“, sagt Mike gegenüber dem Daily Star. Unklar ist jedoch, wie der Parasit in das rechte Auge des Studenten gelang. Der 21-Jährige kann weder sein Studium fortsetzen noch arbeiten: „Ich habe gerade noch mit den Kindern gespielt und ihnen etwas beigebracht und nun kann ich nicht einmal den Super Bowl auf meinem Handy sehen. Das ist hart.“ Seit dem fatalen Nickerchen am 19. Dezember 2022 sitzt er in fast völliger Dunkelheit zu Hause.

Die richtige Diagnose dauert über einen Monat – insgesamt sieben Ärzte schauten sich sein Auge an. Er musste sich einer speziellen Operation unterziehen – so wurde das Weiße in seinem Auge über die Pupille gelegt, damit der fleischfressende Parasit bekämpft werde konnte. Da der Parasit viel aus seinem Auge gefressen hat, stehen die Chancen für eine Wiedererlangung seiner Sehkraft eher schlecht.