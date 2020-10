Kommt der Lockdown light? Das sind die Pläne von Angela Merkel!

Die Neuinfektionen steigen in Deutschland rasant an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat erneut mehr als 11.000 Fälle gemeldet – und das pro Tag! Nun will Bundeskanzlerin Angela Merkel hart durchgreifen und plant offenbar einen “Lockdown Light”.

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird sich per Videoschalte an diesem Mittwoch mit den Ministerpräsidenten beraten. Eigentlich war die Ministerpräsidenten-Konferenz für den Freitag geplant – diese wurde aufgrund der explodierenden Zahlen vorgezogen. Am Donnerstag will die Kanzlerin dann eine Regierungserklärung abgeben.

Corona-Gipfel am Mittwoch

Um die Corona-Pandemie einzudämmen, soll das Leben in Deutschland weiter eingeschränkt werden. Kanzlerin Merkel und die Länderchefs planen laut der Bild-Zeitung einen “Lockdown light” – aber was bedeutet das genmau? Im Gegensatz zum Frühjahr bleiben die Geschäfte weiter oben – jedoch mit Einschränkungen! Und auch die Schulen und Kitas sollen weiter geöffnet bleiben – jedoch nur dann, wenn die Zahlen in der jeweiligen Region nicht explodieren.

Restaurants und Bars müssten schließen

Der “Lockdown light” würde vor allem die Gastronomie hart treffen! Denn: Kneipen, Bars und Restaurants sollen demnach komplett dicht gemacht werden! Und auch Veranstaltungen dürfen nicht mehr stattfinden. “Es wird zu beraten sein, was getan werden kann, um die Ausbreitung des Virus möglichst bald wieder einzudämmen”, kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag an. Denn: Die Zahl der Neuinfektionen hat sich innerhalb einer Woche verdoppelt! Aus dem Kanzleramt heißt, dass es beim letzten Corona-Gipfel fünf vor 12 war – jetzt ist es 12. Die Lage in Deutschland sehr extrem ernst und noch hofft man, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Das oberste Ziel muss laut der Bundeskanzlerin sein, die Kontakte zu beschränken und auf unnötige Reisen zu verzichten. Nach dem Corona-Gipfel am Mittwoch gibt die Kanzlerin am Donnerstag eine Regierungserklärung ab. Schon gelesen? Corona-Pandemie: Können wir Weihnachten feiern?