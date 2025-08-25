Komiker Reggie Carroll (†52) nach Schießerei verstorben

Die Comedy-Welt trauert um Reggie Carroll: Im Alter von 52 Jahren ist der Komiker nach einer Schießerei verstorben. Mit schweren Schusswunden wurde er aufgefunden.

Bei einer Schießerei in Mississippi ist Reggie Carroll ums Leben gekommen. Die schreckliche Tragödie soll sich laut dem Portal TMZ in der Stadt Southaven ereignet haben. Zwar wurden sofort Rettungsmaßnahmen eingeleitet – jedoch kam jede Hilfe zu spät. Im Krankenhaus erlag der Komiker seinen schweren Verletzungen.

Reggie Carroll stirbt nach Schießerei – ein Mann wurde festgenommen

Laut People sei ein Verdächtiger festgenommen und des Mordes angeklagt. „Ein Mann befindet sich in Untersuchungshaft und wurde des Mordes an Reginald Carroll angeklagt. Unsere Gedanken sind bei der Familie von Herrn Carroll“, teilte die Polizei in einem Statement mit. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Reggie Carroll, der wegen der Stand-up-Shows, die er unter diesem Namen moderierte und produzierte, oft als „The Knockout King of Comedy“ bezeichnet wird, hat sich durch seine Comedy-Auftritte eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Mit Oscar-Preisträgerin Mo’Nique stand er oft auf der Bühne. In einem Statement bei Instagram lässt sie verlauten: „Unsere gemeinsame Zeit war immer großartig. Ich habe keine traurigen Tränen, sondern bin dankbar für all die schönen Momente.“

Club Mobtown Comedy würdigte bei Instagram ebenfalls den Komiker: „Ruhe in Frieden, @comedianreggiecarroll. Vielen Dank, dass du uns von Anfang an unterstützt hast. Die Mobtown-Familie und die Comedy-Community von Baltimore sind zutiefst traurig über den Verlust eines der größten Talente unserer Stadt. Wir beten für Reggies Familie.“

Als Stand-up-Komiker war Reggie Carroll sehr erfolgreich. Zudem hatte er auch einige Fernsehauftritte. Er war in einer Folge von „Showtime at the Apollo“ zu sehen und wirkte auch in der Serie „The Parkers“ mit. Außerdem stand er auch für den TV-Film „Rent & Go“ vor der Kamera.