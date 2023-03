Köln 50667: Wird Sam von Robert manipuliert?

Ben glaubt in der neuen Folge von „Köln 50667“ nicht, dass Robert wirklich todkrank ist. Er hält das für eine von dessen üblichen Lügengeschichten, um Sam zu manipulieren. Dann bekommt Ben allerdings mit, dass Robert sein Testament macht. Sam soll Alleinerbin werden.

Ben muss Robert schon wieder davon abhalten, mit Sam zu reden. Er ist genervt. In Bens Augen ist Roberts angebliche tödliche Krankheit nur eine geschmacklose Masche, mit der er Sam einmal mehr manipulieren will. Ben wird allerdings stutzig, als er mitbekommt, dass Robert tatsächlich sein Testament macht und Sam als Alleinerbin einsetzen will.

Robert will die Wahrheit sagen

Womöglich steckt doch mehr hinter der Geschichte, als Ben gedacht hat. Er hält es nicht mehr für ausgeschlossen, dass Robert in diesem Fall ausnahmsweise mal die Wahrheit sagt und tatsächlich nicht mehr lange zu leben hat. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.