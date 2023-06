Köln 50667: Wird Paula die Stadt für immer verlassen?

Paula ist in der neuen Folge von „Köln 50667“ hin- und hergerissen. Ihr Vater würde sich über ihre Rückkehr nach Salzgitter freuen, sie will aber auch ihre Patchworkfamilie in Köln nicht vor den Kopf stoßen. Kenan ermutigt Paula dazu, das zu tun, was sie für richtig hält.

Paula gerät unter Druck, als ihr Vater noch einmal betont, wie sehr er sich über ihre Rückkehr nach Salzgitter freuen würde. Sie hat Angst, dass sie damit andere vor den Kopf stoßen würde. Doch Kenan tröstet Paula und macht ihr klar, dass niemand ihr böse sein wird. Sie soll tun, was für sie das Richtige ist. Paula ist Kenan dankbar für seine Unterstützung.

Paula trifft eine Entscheidung

Sie genießt die Zeit auf dem Hoffest des Cafés. Dabei merkt sie, wie viele lustige und harmonische Momente die Patchworkfamilie ihr bietet. Paula nähert sich sogar ganz zaghaft Elif und Emma wieder an. Schließlich folgt sie ihrem Herzen und trifft eine Entscheidung. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.