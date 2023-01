Köln 50667: Wird Ben aus dem Knast entlassen?

Robert schlägt Sam in der neuen Folge von „Köln 50667“ einen Deal vor: Er würde dafür sorgen, dass Ben aus dem Knast entlassen wird. Als Gegenleistung müsste Sam ihm „seine“ Anteile am Hostel zurückgeben. Kann sie sich wirklich darauf verlassen, dass Robert sein Wort hält?

Sam fasst es nicht: Als sie morgens ins Hostel kommt, sitzt Robert dort seelenruhig an der Bar. Später lauert er ihr auch noch auf und schlägt ihr einen Deal vor. Demnach würde er sich an alles erinnern, was nötig wäre, um Ben aus dem Knast zu holen. Als Gegenleistung will er die Hostel-Anteile zurückhaben, die er Sam einst geschenkt hatte.

Robert schlägt Sam einen Deal vor

Sie will sich darauf auf keinen Fall darauf einlassen. Auch Meike und George raten ihr davon ab. Natürlich möchten auch sie, dass Ben so schnell wie möglich auf freien Fuß kommt. Sie trauen Robert aber nicht über den Weg und sind davon überzeugt, dass er Sam hintergehen wird. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.