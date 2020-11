Köln 50667: Werden Kevin und Zoe ein Paar?

Kevin hat es bei “Köln 50667” erwischt! Er ist in Zoe total verknallt. Derzeit führen die beiden eine Freundschaft plus – er hofft aber, dass daraus eine richtige Beziehung wird. Ob sie mit ihm aber auch dauerhaft zusammen sein will?

Kevin ist glücklich, weil Zoe bestätigt, dass sie gern Zeit mit ihm verbringt. Die beiden brechen zu einem romantischen Trip in die Natur auf. Kevin hofft nach wie vor darauf, dass aus der Freundschaft Plus eine richtige Beziehung wird.

Die beiden verbringen viel Zeit miteinander

Kevin traut sich, Ansprüche an Zoe zu stellen und wird dafür belohnt. Als sie erklärt, dass sie den Kontakt und die Freundschaft Plus mit ihm fortführen wolle, weil es ihr total guttut, schwebt Kevin im siebten Himmel. Bei einem Survival-Trip im Wald will er sich als der Mann beweisen, mit dem es sich lohnt, Dinge von der persönlichen Bucketlist anzugehen. Kevin will damit weiterhin daran arbeiten, die sprunghafte Zoe doch noch davon zu überzeugen, eine echte Beziehung mit ihm einzugehen. Denn er ist sich schon längst sicher, bis über beide Ohren verliebt in sie zu sein. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei “Köln 50667”. Die Folgen kannst du nach der Ausstrahlung ganze 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW* schauen. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.

*Affiliate Link