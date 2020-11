Köln 50667: Welches Geheimnis hat Zoe?

Kevin verbringt bei “Köln 50667” einen spaßigen Abend mit Zoe, die überraschend in der WG auftaucht. Doch plötzlich ist sie einmal mehr aus heiterem Himmel verschwunden. Kevin will endlich herausfinden, was es mit Zoes Geheimnistuerei auf sich hat.

Kevin ist am Morgen völlig überrumpelt, als Zoe wie aus dem Nichts in der WG auftaucht und direkt mit ihm in die Kiste hüpft. Dabei vergisst er total, dass Olli heute seine Riesenschnitzel machen wollte. Er versucht, ihn freundlich aus der Wohnung zu komplementieren.

Zoe haut plötzlich aus der WG ab

Doch Zoe hat Hunger und Bock, weiterhin mit ihnen abzuhängen. So entsteht plötzlich ein großes WG-Essen, an dem auch Stella und Diego teilnehmen. Die Gruppe um Kevin und Zoe hat großen Spaß miteinander und alle sind beeindruckt davon, wie viel Zoe vertilgen kann. Als Kevin den Abend gemeinsam ausklingen lassen will, verabschiedet sich Zoe allerdings erneut Hals über Kopf und verwundert nicht nur Kevin damit wieder sehr.

Als Zoe ihn auch noch für das Wochenende vertröstet und sich alles nach einer Ausrede anhört, fassen Kevin und seine Mitbewohner den Plan, auf eigene Faust herauszufinden, was es mit Zoes ständiger Geheimnistuerei auf sich hat.