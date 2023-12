Köln 50667 Vorschau (04.12. – 08.12.23)

Willkommen in der buntesten Stadt Deutschlands: Köln! Hier wird es nie langweilig. Ob Liebe, Drama, Freude oder Trauer: Die Bewohner von „Köln 50667“ erleben jeden Tag alle Höhen und Tiefen des Lebens. Wer findet die große Liebe? Wer kann seinen Traum verwirklichen? Und wer scheitert? Bei KUKKSI erfährst du, wie es bei „Köln 50667“ weitergeht.

Köln 50667: So geht es weiter

Vorschau für 04.12.23

Mario hat einen Burgfrieden mit Daniel geschlossen. Er arbeitet nun doch weiter in der Spedition. Dort machen sich allerdings einige Kollegen darüber lustig, dass der Chef mit Marios minderjähriger Tochter schläft. In Mario brodelt es.

Vorschau für 05.12.23

Ben spendiert Lea einen Wohlfühlnachmittag. Dabei reift in ihr die Erkenntnis, dass sie den Traum vom eigenen Club aufgeben und mehr auf sich achten sollte. Doch alles ändert sich, als Lea erfährt, an wen Sunny ihren Laden verkaufen will.

Vorschau für 06.12.23

Paula lässt kurzerhand die Kursfahrt mit der Schule sausen und will stattdessen heimlich die Tage bei Mesut in der WG verbringen. Zunächst scheint der Plan voll aufzugehen. Doch Paulas Mutter Nina kommt ihr schon bald auf die Schliche.

Vorschau für 07.12.23

Mel ist wütend, weil ihr Patenkind Luise Drogen genommen hat – und zwar unwissentlich zu Hause bei ihrem Vater Till. Das gibt eine ordentliche Ansage. Mel setzt alles daran, dass Luise ins Loft zieht. Doch dazu kommt es erst einmal nicht.

Vorschau für 08.12.23

Max‘ Stimmung ist auf dem Nullpunkt. Er ist unglücklich in Elif verliebt und muss nun auch noch mitansehen, wie sie sich mit seinem Kumpel Josip verabredet. Elif nimmt nicht wahr, dass es Max schlecht geht. Sie genießt die Zeit mit Josip.