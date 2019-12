Köln 50667 Vorschau (30.12.19 – 10.01.20)

Willkommen in der buntesten Stadt Deutschlands: Köln! Hier wird es nie langweilig. Ob Liebe, Drama, Freude oder Trauer: Die Bewohner von „Köln 50667“ erleben jeden Tag alle Höhen und Tiefen des Lebens. Wer findet die große Liebe? Wer kann seinen Traum verwirklichen? Und wer scheitert? Bei kukksi erfährst du, wie es bei „Köln 50667“ weitergeht.

RTL II zeigt „Köln 50667“ täglich um 18:05 Uhr.

HIER erfährst du alle News und Facts zu „Köln 50667“.

Köln 50667: So geht es weiter

Vorschau für 30.12.19

Beates Verhalten kränkt Horst zutiefst – das wiederum lässt Lucy nicht kalt. Sie will dem väterlichen Freund helfen und nimmt sich seiner an. „Cooler“ soll er mit ihrer Hilfe werden – aber so richtig funktioniert das leider doch nicht…

Vorschau für 02.01.20

Weil Flashbacks Leonie das Leben schwer machen, versucht sie, sich mit Partys und Alkohol zu betäuben. So richtig funktioniert das nicht, auch die Unterstützung von Lea und Lucy reicht nicht aus. Daher macht sie einen schlimmen Fehler…

Vorschau für 03.01.20

Kevin, Diego und Freddy sind besorgt um Ollis Wohlergehen, denn ein Fund, den sie in Polen machen, lässt ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Zum Glück ist zwar alles ganz anders, dennoch haben sie mit dem Kumpel ein Hühnchen zu rupfen…

Vorschau für 06.01.20

Die Situation auf der Wache spitzt sich für Marc und Jule immer mehr zu: Auf Betreiben von Ingo Niermann landen sie auf dem Abstellgleis. Mit dem will Marc nichts mehr zu tun haben. Doch dann baut Ingo einen Unfall. Die Geschädigte: Magda.

Vorschau für 07.01.20

Nach einem ereignisreichen Tag äußern Oskar und Nelli den Wunsch, dauerhaft bei Mel in Köln bleiben zu wollen. Sie selbst findet den Gedanken ebenfalls gar nicht schlecht. Dann jedoch sieht sie Olli und Lea in einer verfänglichen Situation.

Vorschau für 08.01.20

Weil Lucy fest davon überzeugt ist, dass Horst und Beate füreinander geschaffen sind, will sie Vermittlerin spielen. Zwar sperren sich beide zunächst, doch immerhin schreibt Beate einen erklärenden Brief. Horst will den aber nicht lesen.

Vorschau für 09.01.20

IDas braucht kein Mensch: Ein Kind, das sich nicht beruhigen lässt, genervte Mitmenschen, peinliche Begegnungen mit alten Bekannten. Statt Mutterglück spürt Charlie nur Frust und Verzweiflung. Ist die Aufgabe am Ende einfach zu groß für sie?

Vorschau für 10.01.20

Jans Fürsorge ist zwar lieb gemeint, geht Sophia aber schrecklich auf die Nerven. Um ihre Fähigkeiten als Karaoke-Taxifahrerin unter Beweis zu stellen, will sie 1.000 Euro Umsatz an einem einzigen Tag machen. Wird sie die Wette gewinnen?