Köln 50667: Vince droht eine längere Haftstrafe!

Vince droht bei “Köln 50667” eine längere Haftstrafe. Meike und er planen, seinen womöglich letzten Tag in Freiheit zu etwas Besonderem zu machen. Dies gelingt ihnen mit einem romantischen Ausflug in den Skatepark, einen Lieblingsort aus Vinces Jugendzeit.

Als Meike und Vince im morgendlichen Gespräch mit seinem Anwalt die traurige Wahrscheinlichkeit einer mehrjährigen Haftstrafe vorgesetzt bekommen, ist der Tag für die beiden vermeintlich gelaufen. Als Meike jedoch den ersten Schock verdaut hat, schöpft sie neue Hoffnung. Sie will gegen Vinces Verzweiflung ankämpfen und aus dem heutigen Tag den besten aller Zeiten machen. Meikes geplante Aktivitäten, die hauptsächlich drinnen stattfinden sollen und im Großen und Ganzen ziemlich stressig wirken, kommen bei Vince allerdings nicht allzu gut an.

Er will seinen letzten Tag in Freiheit genießen

Er will seinen vielleicht letzten Tag in Freiheit so weit wie möglich an der frischen Luft verbringen und hat eine bessere Idee: ein Ausflug an den Ort seiner Jugend, einen Skatepark. Und dort erleben die beiden tatsächlich den besten Tag überhaupt mit dem perfekten Abschluss. Meike verspricht ihrer großen Liebe, ihn nie und nimmer verlassen zu wollen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.