Köln 50667: Vince bringt sich in Gefahr!

Vince verspricht Meike bei “Köln 50667”, einen Gang runterzuschalten und sich und andere nicht mehr in Gefahr zu bringen. Doch schon bald ist die Sucht nach dem Adrenalin-Kick stärker: Vince begibt sich erneut auf eine höchst riskante Motorradfahrt.

Nach einer äußerst rasanten Motorradtour hatte Vince (Dominik Kowalski) heftigsten Streit mit Meike (Pia Tillmann) . Der Stress, der den beiden durch den ungezügelten Geschwindigkeitsrausch ins Haus stand, ist nicht spurlos an Vince vorübergegangen. Das Thema beschäftigt ihn nach wie vor. Obendrein macht ihm Jan (Christoph Oberheide) eine eindeutige Ansage. Und dann gibt es noch ein sehr positives Gespräch mit einer Casting-Agentin.

Vince macht erneut eine riskante Motorradfahrt

Nun ist Vince zumindest einigermaßen beruhigt und geht auf Meike zu. Voller Reue bittet er sie um Entschuldigung. Zu seiner Erleichterung nimmt sie diese tatsächlich an – unter einer Bedingung: Vince muss ihr versprechen, nie wieder so fahrlässig mit seinem oder ihrem Leben umzugehen. Als es aber dann zu einer Absage seitens der Casting-Agentur kommt, will Vince auf einmal nichts mehr davon wissen. Erneut begibt er sich auf eine riskante Motorradfahrt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.