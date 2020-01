Köln 50667: Unfall-Drama!

Marc und Jule hatten es zuletzt bei „Köln 50667“ nicht immer einfach. Ingo Niermann und Marc wollen miteinander nichts miteinander zu tun haben – doch dann kommt es plötzlich zu einem schweren Unfall.

Die Situation auf der Wache spitzt sich für Marc und Jule immer mehr zu: Auf Betreiben von Ingo Niermann landen sie auf dem Abstellgleis. Mit dem will Marc nichts mehr zu tun haben. Doch dann baut Ingo einen Unfall. Die Geschädigte: Magda.

Marc gerät in einen heftigen Streit

Als Marc und Jule das erste Mal nach dem großen Streit mit den Niermanns wieder auf die Wache kommen, weht ein anderer Wind. Jule steht nicht mehr in den Dienstplänen, und Marc darf nur noch Aushilfsjobs machen. Marc ist stinksauer und gerät immer häufiger mit Ingo Niermann aneinander. Das Ganze geht so weit, dass er letztendlich gewillt ist, seinen Job zu kündigen, nur um Ingo nicht mehr ertragen zu müssen. Doch dann fährt Ingo aus Versehen seine Frau Magda mit dem RTW an und ist auf Marcs Hilfe angewiesen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.