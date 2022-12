Köln 50667 und Berlin – Tag & Nacht: RTLZWEI kickt Soaps aus dem Programm!

Fans von „Köln 50667“ und „Berlin – Tag & Nacht“ müssen ganz stark sein. Die Soaps laufen seit vielen Jahren im Programm von RTLZWEI – doch schon bald kickt der Sender die Serien für einige Zeit aus dem Programm.

Seit 2011 beziehungsweise 2013 zeigt RTLZWEI die beiden Soaps „Köln 50667“ und „Berlin – Tag & Nacht“ im Programm. Täglich laufen neue Geschichten rund um die Cliquen in den beiden Soaps. Fans haben sich die Zeit ab 18:05 Uhr täglich rot im Terminkalender markiert. Doch die Zuschauer müssen stark sein: Schon bald fliegen beiden Soaps für einige Tage aus dem Programm.

Köln 50667 und BTN gehen in die Pause

Die Fans müssen sich Weihnachten und Neujahr etwas länger auf die Geschichten der beiden Soaps warten. Denn diese werden nämlich rund um den Jahreswechsel in die Pause geschickt. Die letzten Folgen von „Köln 50667“ und „Berlin – Tag & Nacht“ laufen am 23. Dezember 2022 ab 18:05 Uhr. Über die Weihnachtstage zeigt RTLZWEI dann vor allem Spielfilme. Doch genauso geht es auch nach Weihnachten weiter.

RTLZWEI setzt auf Spielfilme

So läuft beispielsweise am 27. Dezember um 18:35 Uhr der Spielfilm „Johnny English“ mit Rowan Atkinson, am 28. Dezember um 18:15 Uhr steht dann „Flucht vom Planet der Affen“ und am 29. sowie 30. Dezember laufen auf den Soap-Sendeplätzen die Blockbuster „Asterix und Obelix gegen Cäsar“ und „Jurassic Park 3“. Das Programm nach Silvester hat RTLZWEI derzeit noch nicht bekannt gegeben – es ist aber davon auszugehen, dass „Köln 50667“ und „Berlin – Tag & Nacht“ der längeren Pause ab dem 2. Januar 2023 wieder ins Programm zurückkehren. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.