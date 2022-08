Köln 50667: Tödliche Krankheit! Muss Mo bald sterben?

Hannes drängt in der neuen Folge von „Köln 50667“ darauf, dass Mo Jill endlich erzählt, dass er an einer potenziell tödlichen Herzkrankheit leidet. Die Stimmung in der WG ist angespannt, zumal Mo auch noch Stress mit Beasty hat. Jill will für Ablenkung sorgen. Geht das gut?

Hannes hat Mo ein Ultimatum gestellt: Er soll Jill endlich die Wahrheit sagen. Mo steht unter Druck. Er weiß immer noch nicht, wie er Jill schonend beibringen soll, dass er an einer Herzkrankheit leidet, an der er im schlimmsten Fall sterben könnte. Zu allem Überfluss hat Mo immer noch ziemlichen Stress mit Beasty. Die Stimmung in der WG ist dementsprechend verhalten.

Sagt Mo bald Jill die Wahrheit?

Das bleibt auch Jill nicht verborgen, obwohl sie die Gründe für die Krise nicht kennt. Sie beschließt, für alle eine spontane Sportsession mit anschließendem Grillen zu organisieren. Ob das allerdings eine gute Idee ist, muss sich erst noch zeigen.