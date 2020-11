Köln 50667: Todes-Drama um Jule!

Bei “Köln 50667” spielen sich dramatische Szenen ab: In der kommenden Woche zeigt RTLZWEI die Jubiläumsfolge der beliebten Daily. Sebastian bricht aus der Klinik aus und lauert Jule auf – zwischen den beiden kommt es zum absoluten Showdown und es kommt zu einem schrecklichen Todes-Drama.

Kaum zu glauben, aber wahr: Am 24. November flimmert bereits die 2.000 Folge von “Köln 50667” über die Bildschirme. Die Macher haben sich für die Jubiläumsfolge etwas Spannendes einfallen lassen. Denn Sebastian flieht aus der Psychiatrie. Der Stalker kommt Jule gefährliche nahe – und einer von beiden muss am Ende mit dem Leben bezahlen.

Jule und Marc sind DAS Traumpaar von “Köln 50667”. Die beiden haben zahlreiche Höhen und Tiefen erlebt. Im vergangenen Jahr gab es dann auch die Märchenhochzeit – doch ausgerechnet dort platzt ihr Stalker Sebastian in die Zeremonie und schoss um sich. Dabei entging Marc nur knapp dem Tod! Es war das bisher schrecklichste Erlebnis, welches das Paar durchmachen muss. Doch nun scheint der Albtraum erneut zu beginnen, denn Sebastian taucht wieder auf.

Muss Jule oder Sebastian sterben?

Jule ist eigentlich total happy und freut sich riesig auf die Überraschungsparty für Marc. Doch genau dort lauert ihr Sebastian auf einem Hausdach auf und es kommt zum spannenden Showdown zwischen den beiden, den einer von ihnen mit dem Leben bezahlt. Unterdessen ist Olli nach einer durchzechten Partynacht verschwunden. Toni ist entsetzt, als er von Kevin erfährt, dass Olli wahrscheinlich in eine Holzkiste gestiegen ist, die sich nun auf dem Weg zu einem Wertstoffhof befindet. Dort soll sie platt gemacht werden. Toni und Kevin machen sich panisch auf, um Olli zu suchen. Das Drama scheint völlig zu eskalieren – und einer von beiden muss am Ende sterben: Muss Jule oder doch Sebastian mit dem Leben bezahlen? Die Jubiläumsfolge von “Köln 50667” zeigt RTLZWEI am Mittwoch um 18:05 Uhr. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.