Köln 50667: Tess will die Stadt verlassen!

George ist völlig perplex, als seine Schwester Tess am Morgen ankündigt, dass sie Köln verlassen will. Er setzt alle Hebel in Bewegung, um das zu verhindern. Doch letztlich muss George verstehen, dass er Tess keine Steine in den Weg legen kann und will. Es folgt ein herzzerreißender Abschied.

Carlo will Tess ins Gewissen reden

Carlo will Tess auf der Fahrt nach Bochum irgendwie ins Gewissen reden kann. Später kehrt Carlo allerdings allein ins Hostel zurück. George wird nun bewusst, dass alle Hoffnung vergebens war. Oder etwa doch nicht?