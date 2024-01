Köln 50667: Strafanzeige! Jessi ist am Boden zerstört

Jessi muss sich mit dem Mann auseinandersetzen, der auf ihr Essen am Foodtruck allergisch reagiert hatte. Er droht mit rechtlichen Konsequenzen. Das ist für Jessi zu viel. Am Abend stopft sie wahllos Essen in sich hinein und übergibt sich.

Jessi hat am Foodtruck aus Versehen Falafel mit Ei verkauft und nicht entsprechend darauf hingewiesen. Dies führte zu einer allergischen Reaktion bei einem Kunden. Nach wie vor hofft Jessi, dass der Vorfall keine weitergehenden Konsequenzen hat. Doch in diesem Moment taucht der Mann wieder auf und warnt die anderen Gäste vor dem Essen am Foodtruck.

Jessi bekommt eine Strafanzeige

Olli gerät mit ihm schnell in Streit, während Jessi noch einmal versucht, in Ruhe ein Gespräch zu führen. Doch der Geschädigte droht mit einer Schmerzensgeldforderung. Er hat Jessi auch schon angezeigt, weil sie aus seiner Sicht grob fahrlässig gehandelt hat. Mit der Drucksituation kann Jessi nicht umgehen. Am Abend stopft sie wahllos Essen in sich hinein und übergibt sich anschließend. Die neue Folge von „Köln 50667“ zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.