Köln 50667-Stars Richard Heinze & Luise Matejczyk verraten ihre Cocktail-Rezepte

Lasst die Korken knallen, heute ist Welt-Cocktail-Tag! Die „Köln 50667“-Stars Richard Heinze & Luise Matejczyk verraten bei KUKKSI ihren Lieblings-Cocktail und wie dieser zubereitet wird.

Interview mit Richard Heinze

Könntest du dir auch vorstellen, im echten Leben Barkeeper zu sein?

Im normalen Alltag könnte ich mir nicht vorstellen, als Barkeeper zu arbeiten, weil die Arbeit meist am Abend zu erledigen ist.

Freust du dich, dass man durch die Lockerungen nun wieder in der Sonne einen Feierabend- Cocktail trinken darf?

Auf jeden Fall! Ich war vor der Corona-Zeit sehr viel mit Freunden unterwegs. Das fehlt mir natürlich sehr in letzter Zeit.

Was wirst du als erstes bestellen?

Der erste Cocktail wird zu 100% ein Mojito werden. Es gibt nichts Erfrischenderes!

Was wäre „Toms“ Lieblingsdrink und warum?

Richard und „Tom“ haben viele Parallelen, deshalb würde er sich bestimmt auch einen Mojito gönnen.

Rezept Mojito

Zutaten: 5cl Rum (weiß) 6 cl Soda zum Auffüllen 1 Stück Limette 4 EL Crushed Ice 2 TL brauner Zucker (Rohrzucker) 8 Blätter Minze (frisch)

Zubereitung: Die unbehandelten Limetten waschen und die Limettenenden abschneiden. Nun die Limetten achteln und zusammen mit dem braunen Zucker und der Minze in ein Longdrinkglas geben. Die Limettenstücke und auch die Minzblätter mit einem Mörser etwas zerdrücken – aber nicht zu viel, also nicht komplett zerquetschen. Zum Schluss das Glas mit den Crushed Ice füllen, den weißen Rum dazu und das Glas mit dem Soda auffüllen. Der Mojito kann beliebig mit ein paar Limettenscheiben und Minzblätter garniert werden. Natürlich schmeckt das Ganze auch in der alkoholfreien Version super frisch und lecker. Statt Soda kann man dann zum Beispiel Bitter Lemon verwenden.

Interview mit Luise-Isabell Matejczyk

Könntest du dir auch vorstellen im echten Leben Barkeeperin zu sein?

Ich habe jahrelang als Barkeeperin gearbeitet, was mir echt mega viel Spaß gemacht hat. Allerdings denke ich, dass ich allmählich aus dem Spaß raus bin.

Wenn ja wo und warum dort?

Wenn ich mir einen Ort aussuchen könnte, wo ich als Barkeeperin arbeiten würde, wäre es Ibiza. Immer was los, tolles Wetter, nette Menschen.

Freust du dich, dass man durch die Lockerungen nun wieder in der Sonne einen Feierabend-Cocktail trinken darf?

Natürlich freue ich mich, dass man durch die Lockerungen wieder raus an die Sonne und vor allem dafür mit den Liebsten zusammensitzen darf. Als erstes würde und werde ich das mit meinem weltbesten Freund Pascal Zadow tun und mit den engsten Freunden und Verwandten.

Was werdet ihr bestellen?

Einen Ipanema! Wobei ich den auch super gerne alkoholfrei genieße ☺.

Rezept Ipanema

Zutaten: 0,5 Limetten 2 TL Brauner Rohrzucker (2cl Vodka) 40 Milliliter Maracujasaft Ginger Ale Eiswürfel

Zubereitung: Zuerst schneidet ihr eine halbe Limette in Stücke. Dann gebt ihr die Limette zusammen mit dem Rohrzucker in einen Shaker und zerdrückt die Frucht. (Anschließend gießt ihr 2 cl Vodka in den Shaker.) Hinzu kommt noch der abgemessene Maracujasaft und die Eiswürfel, mit denen das Behältnis aufgefüllt wird. Verschließt den Mixer gut schüttelt euren Drink kräftig. Die Flüssigkeit könnt ihr anschließend in ein Cocktailglas gießen und mit dem Ginger Ale auffüllen. Zum Schluss könnt ihr das Glas noch mit einer Limettenscheibe dekorieren.

