Köln 50667-Stars Kerem Aydin & Paulina Ljubas im Muttertags-Interview

An diesem Sonntag ist wieder Muttertag. Für die meisten ist Mama die wichtigste Person im Leben – auch für die beiden „Köln 50667“-Stars Kerem Aydin und Paulina Ljuba. Im Interview mit KUKKSI verraten die Darsteller, wie das Verhältnis zu ihrer Mutter ist und was sie an ihr besonders mögen. Beide Darsteller widmen außerdem rührende Worte an ihre Mama.

Interview mit Kerem Aydin

Was schenkst du zum Muttertag?

Seit Jahren herrscht die gleiche Tradition! Tulpen und Baklava.

Videocall oder Präsentkorb per Post verschicken – Wie setzt du den Muttertag in der aktuellen Situation um?

Ich lege Blumen vor die Tür und dann rufe ich per Videocall zu Hause an, um die Reaktion zu sehen.

Hast du ein enges Verhältnis zu deiner Mutter?

Sie ist die wichtigste Frau der Welt für mich!

Hast du den Muttertag schon mal vergessen?

Ich bin zwar ein Tollpatsch, aber den Tag vergesse ich nicht! … (Okay, meine Schwestern erinnern mich dran 😅)

War dir deine Mama schon mal peinlich?

Eine kleine Anekdote dazu: Damals, wenn ich Freunde nach Hause eingeladen habe und meine Mutter essen für uns gemacht hat, MUSSTEN wir aufessen – BEIDE 😂!

Siehst du deiner Mama ähnlich?

Ich habe dieselben hellen Augen wie sie und ihre Ausstrahlung.

Bist du ein Mamakind?

Auf jeden Fall. Mama und ich sind ein Dreamteam.

Was magst du an deiner Mama am liebsten?

Ihr großes Herz, ihren Sinn für Gerechtigkeit und dass sie niemals jemandem schaden würde. Ihre Fürsorge, ihre Willenskraft, die enorm ist und ihr friedliches Auftreten.

Mama ist die beste Köchin! Was ist dein Lieblingsessen von Mama?

Morgens zum Frühstück ihre Brote und Sarma. Beides kann von keinem Koch getoppt werden. Legenden besagen, dass meine Mutter mir auch noch mit 20 Jahren morgens die Brote gemacht hat …

Welchen Satz von deiner Mama kannst du nicht mehr hören?

Kerem hemen eve gel = Kerem komm sofort nach Hause. Diesen Satz habe ich damals täglich gehört und war immer der erste von meinen Freunden der zu Hause war 😂

Was würdest du deiner Mama gerade am liebsten sagen?

Mama danke, dass du für all deine Kinder immer gekämpft hast, damit sie ein wunderschönes Leben haben. Ich liebe dich. P.S.: Jetzt rufe ich sie erstmal an 🙂

Interview mit Paulina Ljubas

Was schenkst du zum Muttertag?

Erstmal finde ich, dass man keinen bestimmten Tag brauchen sollte um seiner Mama Wertschätzung und Liebe zu zeigen. Aber traditionell bekommt meine Mama immer ihre Lieblingsblumen, weiße Rosen, und einen handgeschriebenen Brief.

Hast du ein enges Verhältnis zu deiner Mutter?

Meine Mama ist neben meinen besten Freunden meine wichtigste Bezugsperson. Wir erzählen uns alles und ich kann sie immer um Rat fragen und auch mit allem zu ihr kommen, wofür ich sehr dankbar bin.

Was war das Lustigste, was du mit deiner Mama erlebt hast?

Ich lache so viel mit meiner Mutter, da wir fast den gleichen Humor haben und sie eine super lockere und coole Frau ist. Aber ich glaube am meisten haben wir immer gelacht, wenn wir mal zusammen Stories gedreht haben.

Siehst du deiner Mama ähnlich?

Man sieht auf jeden Fall die Ähnlichkeit, allerdings hat sie schwarze Haare und braune Augen.

Bist du ein Mama Kind?

Total! Meine Mutter war alleinerziehend und da ich auch keine Geschwister habe, bin ich mit ihr alleine aufgewachsen. Sie war schon damals selbstständig und hat es trotzdem geschafft, sich neben der Arbeit in ihren Geschäften auch noch um mich zu kümmern. Ich bewundere sie bis heute sehr für ihre Stärke. Meine Mama ist eine richtige Power-Frau.

Mama ist die beste Köchin! Was ist dein Lieblingsessen von Mama?

Nudeln mit selbstgemachtem Pesto

Welchen Satz von deiner Mama kannst du nicht mehr hören? Nimm aber eine Jacke mit😂

Was würdest du deiner Mama gerade am liebsten sagen?

Liebe Mama! Ich weiß du hattest es oft nicht leicht mit mir, trotzdem hast du immer wie eine Löwin für mich gekämpft, nächtelang an meinem Bett gesessen, wenn ich krank war und immer alle meine verrückten Träume unterstützt. Ich liebe dich mehr als Worte sagen könnten. Danke!