Köln 50667: Spott gegen Oskar und Sara!

Die Zuversicht von Oskar, dass die Rückkehr von Sara bei „Köln 50667“ an die Schule kein Problem sein wird, entpuppt sich als krasse Fehleinschätzung. Die beiden werden mit Spott überhäuft. Oskar reagiert, indem er sich in einer Videobotschaft an die ganze Schule wendet.

Oskar schafft es am Morgen, endlich wieder mit Sara zu reden. Sie hatten eine Woche lang keinen Kontakt, weil Sara vom Unterricht freigestellt war. Allerdings kann Oskar sie nicht wirklich davon überzeugen, dass ihre Beziehung schon bald an der Schule kein Thema mehr sein wird.

Oskar hat genug

In der Tat folgen über den Tag mehrere Situationen, in denen Oskar und Sara die volle Breitseite an Spott abbekommen. Oskar hat genug. Im Suff lässt er sich dazu hinreißen, mit Lucas Hilfe eine Videobotschaft aufzunehmen, in der er sich an alle in der Schule wendet. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.