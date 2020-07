Köln 50667-Sophia: Unerfüllter Kinderwunsch ist unerätrglich!

Der unerfüllte Kinderwunsch wird für Sophia bei „Köln 50667“ allmählich unerträglich. Nachdem sie Jule ihr Herz ausgeschüttet hat, startet diese für ihre Freundin ein Wellnessprogramm. Jule gelingt es, das Thema vorübergehend aus Sophias Kopf zu verbannen.

Sophia wird am Morgen von Übelkeit geplagt und macht daraufhin einen Schwangerschaftstest im Bad. Als der negativ ausfällt, versucht sie, sich ihre Enttäuschung vor Jule nicht anmerken zu lassen. Nachdem Sophia in Jules Gegenwart am Mittag jedoch ein Paket aus der Apotheke entgegennimmt, kann sie nicht mehr anders und gesteht, dass sie sich diverse Mittel bestellt hat, um die Chancen auf eine Schwangerschaft zu erhöhen.

Bei Sophia dreht sich alles nur noch ums Baby

Vor Jule lässt Sophia nun alles raus und beichtet, dass sich in ihrem Kopf mittlerweile alles nur noch um ein Baby dreht – auch weil Jan sich nichts sehnlicher wünscht. Jule nimmt dieses Geständnis zum Anlass, für Sophia ein Ablenkungsprogramm zu gestalten. Ihre Wellnessaktion entpuppt sich als voller Erfolg und Sophia schafft es, endlich auf andere Gedanken zu kommen. Das bekommt auch Jan am Abend zu spüren… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.