Köln 50667: Sophia sucht einen Fake-Verlobten!

Nachdem Sophia bei „Köln 50667“ einfach keinen „Ersatz-Verlobten“ finden kann, will sie ihrer Oma entnervt endlich die Wahrheit beichten – doch das geht gründlich in die Hose. Also bleibt das alte Dilemma: Sophia braucht einen Verlobten made in Italy.

Sophia sucht verzweifelt nach einem italienischen Fake-Verlobten, den sie ihrer Oma präsentieren kann – stößt aber nur auf Nieten. Nach einem Gespräch mit Toni ist sie sicher, dass es am besten ist, doch einfach die Wahrheit zu sagen. Sie nimmt sich deshalb fest vor, ihrer Oma zu erzählen, dass sie glücklich mit einem deutschen Mann liiert ist.

Sophia sucht einen Verlobten

Leider kommt es jedoch nicht dazu, denn beim Versuch, Nonna Severina reinen Wein einzuschenken, bekommt diese solche Schnappatmung, dass Sophia Angst um ihr Herz hat und sofort umschwenkt. Am Ende des Tages ist die Oma beruhigt – und Sophia kein Stück weiter. Fest steht nur: Sie muss dringend einen neuen italienischen Verlobten finden.