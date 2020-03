Köln 50667-Sophia: Schon wieder im Kaufrausch!

Um sich mit Jan bei „Köln 50667“ zu versöhnen, will Sophia ihn anrufen. Vergeblich. Aus Frust tut sie, was ihr immer hilft: Sie geht shoppen. Später kommt es zur Aussprache mit Jan und alles ist wieder gut. Wirklich? Vom Kaufrausch sagt sie nämlich nichts.

Sophia versucht Jan zu erreichen und sich zu entschuldigen, doch er geht nicht ans Telefon. Also tröstet sie sich mit einer Shoppingtour – nur um sich unmittelbar danach für ihren Impulseinkauf zu schämen und die Sachen in der Hundehütte zu verstecken. Als Jan endlich nach Hause kommt, verzeiht er Sophia.

Sophia verschweigt Shoppingtour

Ist er nicht in Wirklichkeit schuld an ihrem Verhalten? Schließlich war er es, der seine Freundin für die Taxischicht eingeteilt hatte, bei der sie überfallen und traumatisiert wurde. Sophia ist unglaublich erleichtert, Jan wieder an ihrer Seite zu haben und gelobt Besserung. Ihren Rückfall in den Kaufrausch lässt sie dabei allerdings unerwähnt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.