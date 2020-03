Köln 50667-Sophia: Polizei-Einsatz!

Nachdem die Polizei bei Sophia aufkreuzt und ihr unangenehme Fragen stellt, greift sie bei „Köln 50667“ zur Notlüge. Auch Jan ist sich nicht sicher, wie viel Wahrheit in Sophias Geschichte steckt und stellt sie zur Rede. Wird sie nun die Wahrheit sagen?

Sophia rutscht das Herz in die Hose, als die Polizei plötzlich in der WG auftaucht, um sie mit den Ungereimtheiten zu konfrontieren. Sie sieht keinen anderen Ausweg, als die Gesetzeshüter erneut zu belügen. Ihr schlechtes Gewissen will Sophia anschließend mit einer Shoppingtour kompensieren, doch dieses Mal bekommt sie sich im letzten Moment unter Kontrolle.

Jan hat erste Zweifel

Währenddessen beschleichen auch Jan erste Zweifel, ob Sophia ihm die ganze Wahrheit sagt. Als er sie mit seinem Verdacht indirekt konfrontiert, will Sophia auspacken, doch in dem Moment wird sie von einer anderen Lüge eingeholt. In letzter Sekunde schafft sie es, ihre Fassade vor Jan aufrecht zu erhalten. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.