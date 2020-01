Köln 50667: Sophia ist von Jan genervt!

Die Fürsorge von Jan ist zwar bei „Köln 50667“ lieb gemeint, geht Sophia aber schrecklich auf die Nerven. Um ihre Fähigkeiten als Karaoke-Taxifahrerin unter Beweis zu stellen, will sie 1.000 Euro Umsatz an einem einzigen Tag machen. Wird sie die Wette gewinnen?

Sophia fühlt sich von Jan bevormundet. Auch wenn der sie nur beschützen und das Beste für sie will, reicht es Sophia inzwischen. Sie hat sich genug erholt und will ab sofort nach vorne schauen und wieder durchstarten. Da Jan daran zweifelt, dass sie das Karaoke-Taxi alleine stemmen kann, nachdem Olli krank geworden ist, schlägt Sophia eine Wette vor: Sie ist davon überzeugt, dass sie, wenn sie es darauf anlegt, 1.000 Euro an einem einzigen Tag einnehmen kann.

Wird sie die Wette gewinnen?

Mit Tom im Schlepptau erlebt Sophia verrückte Stunden im Karaoke-Taxi und schafft es am Ende tatsächlich, die Challenge zu gewinnen. Endlich fühlt sie sich wieder mitten im Leben angekommen und beschließt, das verdiente Geld mit ihren Freunden auf den Kopf zu hauen.