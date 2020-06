Köln 50667: Sophia ist nicht schwanger!

Nachdem Sophia bei „Köln 50667“ von ihrer Frauenärztin erfährt, dass sie nicht wie gehofft schwanger ist, will sie die Sache mit ein paar Tricks beschleunigen – viel Sex, dafür wenig Alkohol und gesundes Essen. Wird die neue Strategie zum Erfolg führen?

Nachdem Sophia morgens die Übelkeit überkommt, ist sie sicher, schwanger zu sein. Doch als bei der Untersuchung später klar wird, dass es sich um einen Fehlalarm handelt, nimmt Sophia sich den Rat ihrer Frauenärztin zu Herzen: Ab sofort will sie neben dem vermehrten Sex mit Jan auch gesünder und stressfreier leben.

Sophia will Jan verführen

Nachdem Sophia den Alkohol und das ungesunde Essen aus der WG verbannt und Patrick als Personal Trainer für ihren Liebsten engagiert hat, überrascht sie den völlig überforderten und gestressten Jan im Cage und will ihn verführen, um ihren Babytraum schnell Realität werden zu lassen. Leider kommen den beiden gerade in dem Moment, als sie zum Akt bereit sind, die Arbeitskollegen in die Quere. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.