Köln 50667: Sophia erleidet einen Rückfall!

Nach einer Enttäuschung verfällt Sophia bei „Köln 50667“ nicht nur wieder der Kaufsucht, sondern steht sogar kurz davor, zur Diebin zu werden. Davor bewahren sie Lea und Leonie in letzter Minute. Dieses Ereignis öffnet Sophia zu guter Letzt die Augen.

Lea und Leonie bemühen sich, Sophia nach einem schweren Rückschlag wieder aufzufangen, aber diese verfällt erneut in alte Muster und flüchtet in eine Boutique. Dort hat sie eigentlich nur vor, sich abzulenken, aber natürlich kommt es, wie es kommen muss: Am Ende hat Sophia einen Berg voller Klamotten in den Armen. Weil sie weit davon entfernt ist, diesen bezahlen zu können, spielt sie sogar mit dem Gedanken an einen Diebstahl.

Sophia will sich Hilfe suchen

Zum Glück können Lea und Leonie sie im letzten Moment davon abhalten. Sophia erschrickt vor sich selbst, doch der Zwischenfall hat auch seine guten Seiten. Endlich steht sie dazu, kaufsüchtig zu sein erkennt, dass sie aus dieser Situation nicht mehr alleine herauskommen kann. Sie nimmt sich vor, so schnell wie möglich professionelle Hilfe zu suchen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.