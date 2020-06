Köln 50667-Sophia: Das Ergebnis vom Schwangerschaftstest ist da!

Nach der anfänglichen Erleichterung über den negativen Schwangerschaftstest geht bei Sophia bei „Köln 50667“ das Kopfkino los: Will sie gar nicht zwei Jahre warten, mit Jan ein Kind zu bekommen? Ist vielleicht jetzt der ideale Zeitpunkt, Mutter zu werden?

Nachdem Sophia Jan endlich die Wahrheit über ihre ausgebliebenen Tage gebeichtet hat, hält Jan zu seiner Liebsten. Gemeinsam machen sie einen Schwangerschaftstest, der zu ihrer Erleichterung negativ ausfällt. Doch während Jan fast ein bisschen enttäuscht ist und sich mit dem Gedanken anfreunden kann, in nächster Zeit Vater zu werden, hält Sophia sich lieber zurück.

Will Sophia ein Kind bekommen?

Die beiden einigen sich schließlich darauf, dass sie in zwei Jahren noch einmal über das Thema reden werden. Später gerät Sophia allerdings ins Grübeln und erkennt, dass sie vielleicht doch gar nicht mehr so lange damit warten will, ein Kind zu bekommen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.