Köln 50667: Schwangere Nina wird angefahren!

Die schwangere Nina wird in der neuen Folge von „Köln 50667“ von ihrer Mutter Viola daran erinnert, dass sie bei Paulas Geburt beinahe gestorben wäre. Nina gerät ins Grübeln. Vor der Tür wird sie plötzlich aus ihren Gedanken gerissen: Ein Radfahrer fährt Nina aus Versehen an.

Nina befindet sich wegen der ungeplanten Schwangerschaft weiterhin auf einer emotionalen Achterbahnfahrt. Nun steht ihre Mutter Viola vor der Tür und führt Nina noch einmal vor Augen, dass diese damals bei Paulas Geburt beinahe gestorben wäre. Nina ist sich des Risikos bewusst, sie weiß aber auch, dass Kenan das Kind sehr gerne hätte.

Der Schock sitzt tief für Nina

Erst einmal geht sie vor die Tür, um in Ruhe nachzudenken. Wäre sie überhaupt in der Lage abzutreiben? Was würde das mit ihr machen? Ninas düstere Gedanken werden jäh unterbrochen, als ein Radfahrer sie aus Versehen anfährt. Zeuge davon wird Kenan, der auf der anderen Straßenseite steht. Der Schock sitzt tief. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.