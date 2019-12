Köln 50667: Sarah baggert Freddy an!

Nun auch noch das! Mit Familie Niermann gab es bei „Köln 50667“ zuletzt viel Zoff. Nun bringen sie auch noch ihre Nichte in der WG unter – diese wird im Zimmer von Freddy untergebracht. Und dann scheint sie ihm auch noch anzubaggern.

Familie Niermann kennt wirklich keine Gnade: Nun soll zu allem Überfluss auch noch ihre entsetzlich unspannende Nichte Sarah in die Wohngemeinschaft ziehen! Und nicht nur das: Freddys neue Zimmergenossin scheint ihm schöne Augen zu machen!

Die WG-Bewohner sind nicht begeistert

Freddy und seine WG-Mitbewohner sind alles andere als begeistert, als die Niermanns jetzt noch jemanden aus ihrer Familie in der Wohnung einquartieren wollen. Vor allem die Tatsache, dass es sich dabei um ihre reizlose und langweilige Nichte handelt, sorgt besonders bei Freddy für Verärgerung: Diese Sarah wird ausgerechnet in seinem Zimmer untergebracht und wenn ihn nicht alles täuscht, baggert sie ihn sogar an! Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.