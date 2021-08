Köln 50667: Samantha will Rico näher kennenlernen!

Samantha ist in der neuen Folge von „Köln 50667“ hin und weg, als sie Lucas Cousin Rico trifft. Sie will ihn näher kennenlernen. Im Vanity kommen die beiden ins Gespräch und alles scheint nach Samanthas Wünschen zu verlaufen. Doch sie weiß längst nicht alles über Rico.

Samantha ist hin und weg, als sie aus dem Nichts auf Lucas verschollenen Cousin Rico trifft. Sie glaubt, dass er der perfekte Typ für sie ist und will alles daransetzen, ihn näher kennenzulernen. Vor allem, nachdem Luca sie anstachelt, indem er ihr erklärt, dass sie nicht Ricos Kragenweite wäre.

Samantha will Rico von sich überzeugen

Samantha und Cleo ziehen Erkundigungen ein und erfahren, dass Rico am Abend im Vanity ist. Samantha brezelt sich richtig auf und schafft es, mit Rico ins Gespräch zu kommen. Am Ende glaubt sie, dass sie ihn bald an der Angel hat. Cleos ständige Warnungen überhört Samantha geflissentlich. Rico ist offenbar kein Kind von Traurigkeit. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.