Köln 50667: Samantha will Drogen verticken!

Samantha macht Luca und Oskar bei “Köln 50667” das Angebot, mit ihr zusammen einen Schritt weiter im Drogengeschäft zu gehen. Oskar reagiert zurückhaltend, weil ihm die Sache allmählich zu groß wird. Hinter seinem Rücken verbündet sich Luca mit Samantha.

Luca und Oskar verfallen in Panik, weil ihr Drogenversteck leer ist. Doch zu ihrer Erleichterung hat nur Samantha die Drogen an sich genommen. Sie will von jetzt an beim Verticken mit dabei sein. Luca und Oskar wissen nicht, ob sie auf den Deal eingehen sollen. Schließlich lenken sie zum Schein ein und akzeptieren Samantha als Partnerin. Somit gelingt es Luca und Oskar, die Drogen wiederzubekommen.

Samantha kennt einen Pillen-Lieferanten

Samantha erklärt den beiden, dass sie das Geschäft ihres Lebens verpassen, weil sie einen sehr guten Pillen-Lieferanten kenne. Während Oskar die ganze Sache allmählich zu groß wird und er lieber mit Cleo für die Musical-AG probt, lässt sich Luca hinter Oskars Rücken auf Samanthas Angebot ein. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei “Köln 50667”. Mehr News zu “Köln 50667” und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.