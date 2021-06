Köln 50667: Sam wird von Lea in den Hass getrieben!

Nachdem der Versuch bei „Köln 50667“ eines vernünftigen Gesprächs mit Lea gescheitert ist, will Sam die offene Konfrontation mit ihr suchen. Sie ist davon überzeugt, dass sie als Siegerin daraus hervorgehen wird. Ben findet mit seiner Warnung kein Gehör.

Sam versucht ein letztes Mal, vernünftig und erwachsen mit Lea zu reden. Sie soll endlich ihren Kleinkrieg beenden, sodass die beiden normal nebeneinander im Vanity arbeiten können. Doch Lea denkt gar nicht daran und findet die Situation genau richtig, so wie sie gerade ist.

Lea provoziert Sam immer weiter

Sam wird weiter von Lea mit ziemlich schwachsinnigen Arbeiten im Vanity beauftragt, was sie nur noch mehr in ihren Hass treibt. Ihr Ziel ist klar: Sie will gegen Lea gewinnen. Auch eine eindringliche Warnung von Ben hält sie nicht auf. Sam schafft es durch erneutes Provozieren, Lea aus der Reserve zu locken.