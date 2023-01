Köln 50667: Sam wird von ihrer Trauer überrollt!

Sam wird in der neuen Folge von „Köln 50667“ einmal mehr schmerzhaft daran erinnert, was sie durch Robert alles verloren hat. Ben will sie bei einem gemeinsamen Tag wieder aufmuntern. Dabei spielt Geld keine Rolle, denn Ben hat eine Kreditkarte in der Tasche – die von Robert.

Sam wird durch eine schwangere Bekannte erneut daran erinnert, was sie durch Robert alles verloren hat. Sie wird von ihrer Trauer regelrecht überrollt. Da ist es erst recht nicht hilfreich, dass ihr und Ben ausgerechnet Robert über den Weg läuft. Ben will Sam in dieser Verfassung nicht allein lassen und überredet sie dazu, den Tag mit ihm zu verbringen. Sie soll all das machen, was ihr guttut. Erst später rückt Ben gegenüber Sam mit der ganzen Wahrheit raus:

Sam ist skeptisch

Bei der Begegnung mit Robert ist diesem das Portemonnaie aus der Tasche gefallen. Ben hat es heimlich eingesteckt. Der Tag geht also komplett auf Roberts Rechnung! Sam reagiert erst skeptisch, lässt sich dann aber überzeugen, dass das nur fair ist – nach allem, was Robert ihr angetan hat. Also lässt sie dessen Kreditkarte in einer teuren Boutique glühen und kauft sich alles, was sie will. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.