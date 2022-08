Köln 50667-Robert & Sam: Endgültiges Liebes-Aus?

Sam sieht in der neuen Folge von „Köln 50667“ nach dem heftigen Streit mit Robert keine Zukunft mehr für die Beziehung. Ihre Einstellungen zum Thema Kinderwunsch sind einfach zu unterschiedlich. Nach anfänglichem Zögern ist sie dann aber doch zu einer Aussprache bereit.

Sam kann es nicht fassen, als Robert nach dem heftigen Streit vom Vorabend so tut, als wäre nichts gewesen. Sie ist sauer und setzt ihn vor die Tür. Für Sam ist klar, dass ihre Beziehung aufgrund der unterschiedlichen Einstellungen zum Thema Kinderwunsch keine Zukunft mehr hat, auch wenn sie Robert über alles liebt und ihr die Trennung sehr wehtut.

Sam will stark bleiben

Meike und George unterstützen sie in dieser Haltung. Sam will stark bleiben. Als Robert in der Bar aufkreuzt, um nochmal zu reden, lässt sie ihn zunächst zappeln. Dann erklärt sie sich doch zu einer Aussprache bereit. Gibt es einen Ausweg aus der Beziehungskrise? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.