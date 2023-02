Köln 50667: Robert hat einen hinterlistigen Plan!

Robert nutzt in der neuen Folge von „Köln 50667“ heimlich Bens Handy, um Sam zum Essen einzuladen. Sie ist außer sich, als sie den hinterlistigen Plan durchschaut. Robert will sie aber nicht gehen lassen und gibt auch nicht auf, als Sam sich in der Toilette verschanzt.

Roberts Morgen beginnt denkbar schlecht, als er im Hostel ausgerechnet auf Ben trifft. Nach einer kurzen Kampfansage nutzt Robert die Gelegenheit und schickt Sam über Bens Handy eine Einladung zum Mittagessen. Anschließend versenkt er Bens Handy „versehentlich“ im Putzeimer. Roberts hinterlistiger Plan geht tatsächlich auf.

Robert lässt bei Sam nicht locker

Sam wartet bereits sehnsüchtig am reservierten Tisch im Restaurant. Als dann allerdings Robert statt Ben dort auftaucht, tritt sie sofort die Flucht an. Robert schneidet ihr den Weg ab und Sam verschanzt sich notgedrungen in der Damentoilette. Doch Robert lässt nicht locker. Er will endlich noch einmal in Ruhe mit ihr über alles reden. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.