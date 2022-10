Köln 50667: Robert bringt sich in eine gefährliche Situation!

Robert hadert in der neuen Folge von „Köln 50667“ mit seiner finanziellen Lage. Sein Stolz ist verletzt, weil Sam sich selbstständig und damit auch von ihm unabhängig machen will. Um an Geld zu kommen, lässt sich Robert auf eine nur halblegale und hochriskante Anlage ein.

Sam verhält sich morgens ziemlich abweisend gegenüber Robert, was Jan mit einer Stichelei quittiert. Robert ist dennoch fest entschlossen, Sams Vertrauen zurückzugewinnen. Doch sein erster Annäherungsversuch endet direkt wieder im Streit. Die Tatsache, dass Sam sich selbstständig und damit auch von ihm unabhängig machen will, verletzt Roberts Stolz.

Robert ist komplett pleite

Vor seiner Mutter gibt er zu, dass es für ihn ein Problem ist, in finanzieller Hinsicht derzeit nicht so für Sam und das Kind sorgen zu können, wie er es für richtig hält. Er ist eben einfach pleite. Das soll sich so schnell wie möglich ändern. Während Sam überlegt, ihm doch noch eine Chance zu geben, lässt sich Robert darauf ein, in eine nur halblegale und hochriskante Anlage zu investieren. Dabei schlägt er auch Simones Warnungen in den Wind. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.