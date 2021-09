Köln 50667-Rico & Samantha: Liebesspiel im Lehrerzimmer!

Nachdem Rico in der neuen Folge von „Köln 50667“ an der Schule aufgetaucht ist, um Samantha abzuholen, haben sie Sex im Lehrerzimmer. Sam erwischt die beiden und bekommt mit, dass Rico das Liebesspiel gefilmt hat. Sie versucht Samantha klarzumachen, wie gefährlich das ist.

Als Rico Samantha am Morgen darum bittet, ohne Höschen in die Schule zu gehen, ist sie zunächst irritiert. Sie lässt sich aber schließlich darauf ein und findet es tatsächlich auch selbst ein wenig aufregend. Ihre Freundinnen, die einen Überraschungsbesuch in der Schule starten, weil Samantha sich ansonsten gar nicht mehr blicken lässt, sind zwiegespalten, was Rico betrifft.

Lehrer-Schülerin-Rollenspiel im Lehrerzimmer

Während Doreen und Kimberly ihn voll abfeiern, meinen Mandy und Myra, dass Samantha vorsichtig sein sollte. Samantha wischt die Sorgen ihrer Freundinnen einfach beiseite. Sie freut sich riesig, als Rico sie spontan von der Schule abholt und will ihm beweisen, wie sexy und aufregend sie ist, indem sie ihn mit einem Lehrer-Schülerin-Rollenspiel im Lehrerzimmer verführt. Obwohl es Samantha eigentlich doof findet, dass Rico mal wieder filmen will, lässt sie es schließlich zu und die beiden haben heißen Sex im Lehrerzimmer.

Anschließend werden sie jedoch von Sam erwischt, die Samantha eine Ansage macht. Als Rico nicht dabei ist, redet Sam Samantha ins Gewissen und erklärt ihr, wie gefährlich das ist, was sie tut. Das mit den Sexfilmchen könnte ordentlich in die Hose gehen. Samantha kommt zwar ein wenig ins Grübeln, ist aber vor allem genervt von Sams aufdringlicher Einmischung. Sie lässt sie einfach stehen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.