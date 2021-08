Köln 50667: Rico belügt Samantha!

Samantha ist in der neuen Folge von „Köln 50667“ immer mehr davon überzeugt, in Rico ihren absoluten Traummann gefunden zu haben. Sie schläft zum ersten Mal mit ihm und schwebt danach auf Wolke sieben. Noch ahnt sie nicht, dass Rico ihr nicht die ganze Wahrheit sagt.

Samantha wird morgens vom ultra-charmanten Rico an der Schule mit einer Rose überrascht. Um sich für die süße Geste zu revanchieren, lädt sie ihn zu einem romantischen Brunch ins Loft ein. Alles könnte nicht schöner sein, bis Samanthas Mutter plötzlich auf der Matte steht: Sie hat Geldsorgen. Peinlich berührt will Samantha sie wegschicken, doch Rico zeigt sich äußerst verständnisvoll.

Samantha hat sich in Rico verliebt

Er ist schließlich selbst ein Junge aus der Hood, der sich hochgearbeitet hat – nichts, wofür man sich schämen müsste. Samanthas Herz klopft bis zum Hals. So einen tollen Typen hatte sie noch nie an der Angel! Am Abend gibt sie sich Rico erstmals hin. Samantha könnte glücklicher kaum sein. Emotional und körperlich passen die beiden optimal zusammen. Sie fühlt sich wie Ricos Auserwählte. Doch Samantha bemerkt nicht, wie er hektisch hinter ihrem Rücken noch Überbleibsel einer anderen amourösen Begegnung aus dem Weg schafft. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.