Köln 50667: Prügel-Eklat um Mel!

Mel entdeckt in der neuen Folge von „Köln 50667“ morgens in ihrer Kneipe einen Unbekannten, den sie sofort niederschlägt. Noah führte allerdings nichts Böses im Schilde, sondern wurde am Vorabend aus Versehen eingeschlossen. Außerdem liebäugelt er mit einem Job in der Kneipe.

Schock für Mel! Als sie morgens in ihre Kneipe kommt, ist dort alles unordentlich. Zu allem Überfluss taucht plötzlich ein Unbekannter auf, den Mel für einen Einbrecher hält. Sie fackelt nicht lange und schlägt ihn sofort nieder. Doch es stellt sich heraus, dass Noah nichts Böses im Schilde führte, sondern einfach aus Versehen eingeschlossen wurde.

Mel und Noah können drüber lachen

Zum Glück können beide schon bald darüber lachen. Mel kümmert sich um Noahs Verletzungen. Noah wiederum nutzt die Gunst der Stunde und hilft ihr beim Aufräumen. Das macht er natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken: Er hat es auf einen Job in der Kneipe abgesehen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.