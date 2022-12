Köln 50667: Prügel-Drama um Robert!

Robert hat in der neuen Folge von „Köln 50667“ einen möglichen Auftritt für Sam organisiert. Nach anfänglichem Zögern sagt sie zu. Am Veranstaltungsort stellt Sam zu ihrem großen Ärger fest, dass alle sie für Roberts Frau halten. Sie bläst die ganze Sache ab und läuft davon.

Sam zögert, als Robert ihr ein tolles Jobangebot macht. Sie befürchtet, dass dadurch die zwischen ihnen gezogenen Grenzen erneut verschwimmen könnten. Doch Carlo redet Sam gut zu, woraufhin sie doch ihre Zusage für den Auftritt gibt. Dummerweise kommt es zwischen Robert und seinem Chef zu einem kleinen Missverständnis, das Robert nicht sofort aufklärt. Sam freut sich unterdessen schon auf das Engagement und die damit verbundene Chance. Sie will sich das auch von Meike und George nicht kaputtreden lassen.

Robert wird k.o. geschlagen

Als Sam und Robert jedoch am Veranstaltungsort ankommen, stellt Sam schnell fest, dass dort alle davon ausgehen, dass sie mit ihm verheiratet ist. Das bringt Sam komplett auf die Palme. Sie bläst den Auftritt kurzerhand wieder ab und läuft davon. Dabei wird sie von zwei schmierigen Typen bedrängt. Als es richtig brenzlig wird, kommt Robert als Retter in der Not um die Ecke – und wird k.o. geschlagen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18:05 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.