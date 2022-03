Köln 50667: Polizeieinsatz wegen Oskar!

Oskar wird in der neuen Folge von „Köln 50667“ sturzbetrunken von der Polizei nach Hause gebracht. Sein Vater Ben ist außer sich und verdonnert ihn erst einmal zum Putzdienst. Zudem will er mit seinem Sohn ein ernstes Wörtchen über dessen Zukunft reden. Oskar ist genervt.

Oskar wird am Morgen total betrunken von der Polizei nach Hause gebracht. Doch statt sich schuldbewusst zu geben, will er einfach nur ins Bett – was Ben komplett auf die Palme bringt. Er verdonnert seinen Sohn zum Treppenhaus-Putz. Und das ist noch nicht alles: Auch auf der Arbeit im Boxclub soll er heute Putzdienst schieben.

Ben will mit Oskar ein ernstes Gespräch führen

Oskar könnte kotzen, zumal ihm Ben auch noch in Aussicht stellt, am Abend ein ernsthaftes Gespräch über seine Zukunftspläne führen zu wollen. Das kann Oskar nun gar nicht gebrauchen. Er findet, dass er auch ohne die Schlaumeier-Vorschläge seines Vaters ganz gut zurechtkommt.