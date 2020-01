Köln 50667: Polizeieinsatz! Jan gerät in Panik

Mit seinen Frauengeschichten bringt Patrick bei „Köln 50667“ nicht nur sich, sondern auch Jan so dermaßen in Schwierigkeiten, dass beide ganz schnell Land gewinnen müssen. Dann kommt auch noch die Polizei ins Spiel, was Horst und Beate gar nicht gefällt.

Jan gerät in Panik, weil er vermutet, dass Patrick die ganze Nacht mit der Braut verbracht hat, die von allen am Morgen der Hochzeit panisch gesucht wird. Als sich Jans Befürchtungen bewahrheiten und er die beiden in flagranti erwischt, könnte er seinem Kumpel den Hals umdrehen. Doch weil die Hochzeitsgesellschaft hinter ihnen her ist, ergreifen die beiden Männer sofort die Flucht und rennen um ihr Leben.

Jan und Patrick werden von Polizei angehalten

Als Jan und Patrick dann auch noch von der Polizei angehalten werden, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihre Eltern zu kontaktieren, die vor Wut fast platzen! Daher kommen die beiden Unglücksraben auf die Idee, Horst und Beate als Wiedergutmachung eine Woche im Luxushotel zu schenken. Außerdem beschließen sie, nie wieder gemeinsam mit ihnen Urlaub zu machen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.