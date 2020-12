Köln 50667: Pia Tillmann im Weihnachts-Interview

Es war eine riesige Überraschung für die Fans: Pia Tillmann ist vor einigen Monaten zu “Köln 50667” zurückgekehrt. Bei KUKKSI hat die Soap-Beauty nun verraten, wie sie in diesem Jahr das Weihnachtsfest verbringen wird.

2020 ist einfach alles anders – aufgrund der Corona-Pandemie gibt es keinen Weihnachtsmarkt und auch sonst fällt das Fest diesmal kleiner aus. Pia Tillmann versucht das Beste daraus zu machen: Sie hat verraten, wie sie ihren Weihnachtsbaum geschmückt hat, welcher Film bei ihr nicht fehlen darf und welchen Song sie hoch und runter hört.

KUKKSI-Interview mit Pia Tillmann

Nix mit Weihnachtsmarkt: Wie verbringst du trotzdem eine besinnliche Vorweihnachtszeit?

Eigentlich in diesem Jahr wenig. Ich habe kaum geschmückt und das Einzige, was etwas weihnachtlich ist, sind die Adventskalender und der Adventkranz. Und Plätzchen habe ich mit meinem Sohn schon gebacken.

Was schenkst du deiner Mama, Papa, Geschwistern zu Weihnachten?

Meine Familie staubt dieses Jahr richtig ab ☺ Aber was, das bleibt mein kleines Geheimnis. Mein Bruder und ich schenken uns gegenseitig Zeit zusammen, das ist eh unbezahlbar.

Hast du einen guten Allround-Geschenktipp?

Gutscheine gehen immer. Aber sind noch unkreativer als Socken, meiner Meinung nach. Ich finde schöne gemeinsame Erlebnisse gehen immer!

Wie ist dein Weihnachtsbaum geschmückt?

Irgendwas mit Rot und Gold vermute ich, aber eins weiß ich, der Baum wird ziemlich voll behangen.

Welcher ist dein Lieblings-Weihnachts-Song?

All I want for Christmas is you.

Dein Lieblingsweihnachtsfilm

Tatsächlich Liebe.

Dein Lieblingsplätzchen?

Vanillekipferl und Zimtsterne.

Glühwein oder Kinderpunsch?

Beides.

Wie verbringst du Weihnachten?

Ich freue mich sehr auf die Tage und die Ruhe. Ich werde gut essen und viel lesen und Sport machen.

Hast du eine spezielle Tradition an Weihnachten?

Eigentlich gehen wir vor der Bescherung in die Kirche, aber das fällt dieses Jahr aus. Aber ich bin gespannt, wie wir dieses Jahr die Tage verbringen, da Henry das erste Mal bewusst Weihnachten erlebt und darauf freue ich mich sehr.

